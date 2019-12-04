تدرك اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الثامن عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

- علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي غليزان (00: 10) و عين تموشنت (00: 14).

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية وهران.

- عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف (00: 11) والمركب الرياضي مصطفى تشاكر بالبليدة (00: 14).

- عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعين شعبيين بولايتي الطارف (00: 10) وسكيكدة (00: 15).