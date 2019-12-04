وصف وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، اليوم تصريحات وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، بالغير مقبولة لا شكلا ولا مضمونا، مهما كان المقصود منها.

وقال رحابي في منشور نشر عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، إن "تصريحات وزير الداخلية غير مقبولة لا شكلا ولا مضمونا، مهما كان المقصود منها، لأن الحكومة والشعب نددا بصوت واحد ضد كل أشكال التدخل الخارجي، وهذا ليس جديدا أو ظرفيا، وإنما ينبع من هوية الجزائر وعقيدة سياستها الخارجية.

وأضاف الوزير الأسبق، "لقد صدمت وشعرت بالفضيحة بسبب التصريح "البذيء" لوزير الداخلية، الذي لا يرقى إلى مقام مسؤولياته الحكومية ولا يخدم صورة الجزائر.

وتابع عبد العزيز رحابي إن "هذا الانزلاق ليس هو الأول لحكومة بوتفليقة القائمة، الذي يصب في خانة الإهانة والابتذال والاستفزاز، ويغذي الاستقطاب والتطرف في المواقف، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى خطاب التهدئة والعقل للخروج من هذا الانسداد السياسي".

للتذكير، وصف وزير الداخلية دحمون، المعارضين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر- حسب الوزير- في إشارة إلى الشكاوى المرفوعة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بـ"أشباه الجزائريين" وبـ"الشواذ" و"المثليين".