كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط ببلدية سطح ڨنتيس بولاية تبسة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتمنراست، عين ڤزام، جانت وتندوف، 52 شخصا وضبطت 06 مركبات رباعية الدفع و10 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط وأغراض أخرى، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بورڨلة، مهربين كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ 956 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 15 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس الحمراء بعنابة، فيما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وإن أمناس.