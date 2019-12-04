ستقوم الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة "أناداركو" في الجزائر بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة محمد عرقاب بخصوص صفقة الحيازة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين "أناداركو" و "أوكسيدنتال"، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الطاقة.

وحسب ذات المصدر، فإن الصفقة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين "أناداركو" و "أوكسيدنتال " تتنافى ومواصلة أعمال شركة "أناداركو الجزائر" في إطار عقد الشراكة في حقل "بركين" بالجزائر.

وتابع البيان يقول، أنه و "بتاريخ 3 أوت 2019 تمت عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الأمريكيتين "أناداركو "وأكسيدنتال" موضحا أنه في إطار هذه العملية (الضم والحيازة) ستقوم شركة "أكسيدنتال" ببيع جميع حصصها، التي حازت عليها واكتسبتها مؤخرا في إفريقيا لصالح شركة "توتال".

وتطبيقا لأحكام قانون المحروقات، تقدمت شركة "أناداركو"، شريك "سوناطراك" في حقل بركين بطلب إلى وزير الطاقة، تلتمس من خلاله موافقته على عملية تغيير المراقبة على شركة "أناداركو الجزائر" لصالح شركة "أكسيدنتال".

وأضاف المصدر، أنه "عملا بالتنظيم الساري المفعول اتخذ وزير الطاقة محمد عرقاب، قرارا بخصوص هذه الصفقة، حيث أعلن بموجبه بأن هذه العملية تتنافى ومواصلة أعمال شركة "أناداركو الجزائر" في إطار عقد الشراكة على حقل "بركين" بالجزائر.

ونتيجة لهذا القرار ستقوم شركة "سوناطراك" بممارسة حق الشفعة على المصالح، التي تحوز عليها شركة "أناداركو" في الجزائر"، يضيف بيان وزارة الطاقة .