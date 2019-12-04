ألقت مصالح أمن دائرة بني ونيف الحدودية (100 كلم شمال بشار) القبض على أربعة (4) أشخاص بحوزتهم أسلحة حربية مستعملة للصيد غير القانوني لأصناف حيوانية محمية، حسبما استفيد الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

ونفذت هذه العملية أثناء مراقبة عادية لمركبة خفيفة كانت قادمة من ولاية النعامة على مستوى حاجز الشرطة بالمدخل الشمالي لبني ونيف، حين اكتشف أفراد الشرطة حينها كمية كبيرة من لحم الأروي ورأس لذات الحيوان البري المحمي إلى جانب 12 من قوائمه، مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قاموا بصيد بطريقة غير قانونية لثلاثة حيوانات من هذا الصنف الذي ينتشر في جبال الأطلس الصحراوي، كما جرى شرحه.

كما سمح تفتيش المركبة لأفراد الشرطة من مصادرة بندقية صيد وبندقية حربية، وخزان به سبع (7) رصاصات من عيار 2. 7 ملم، و27 خرطوشة (16و20 ملم)، وخنجرين (2) وستة (6) هواتف نقالة، مثلما أضاف المصدر.

ومكن توسيع التحقيق القضائي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار خلال التفتيش القانوني الذي أمرت به العدالة لمنازل الموقوفين الأربعة من اكتشاف أيضا سترة عسكرية، وخزانين للرصاص فارغين ووحدة من الذخيرة فارغة أيضا ( عيار 20 ملم)، وفق المصدر ذاته.

وسيتم تقديم هؤلاء الموقوفين هذا الأربعاء أمام القضاء لـ"حيازة ونقل أسلحة وذخيرة حربية من الصنفين الأول والخامس مع ذخيرة بدون رخصة من السلطة المخولة قانونا'' و"حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر قانوني" و"الصيد الغير شرعي لأصناف حيوانية محمية بموجب القانون".