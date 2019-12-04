أصبح الجزائري سعيد بن رحمة، نجم برينتفورد الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين من أستون فيلا الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

ويضم أستون فيلا بين صفوفه، الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن الملقب بـ"تريزيغي"، علما بأن بن رحمة يلعب في مركز الجناح الذي يشارك فيه تريزيغيه أيضا مع الفيلاينز.

ويدعم مدرب "الفيلانس" دين سميث فكرة التعاقد مع المهاجم الجزائري نظرا لمعرفته الجيدة به، بحكم تدريبه له في الموسم الماضي خلال وجودهما معا في نادي برينتفورد الإنجليزي.

وكان سميث قد استقدم بن رحمة من نيس الفرنسي بمبلغ بسيط للغاية لا يتجاوز 1.7 مليون أورو، وصنع منه أحد أبرز نجوم النسخة الماضية لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأسهم اللاعب في 28 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 45 مباراة شارك فيها في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

كما واصل تألقه في الموسم الحالي بتسجيله 3 أهداف وعمل 4 تمريرات خلال الـ16 مباراة التي شارك فيها.