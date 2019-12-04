وضعت، مساء أمس الثلاثاء، امرأة من ولاية معسكر أربعة توائم بالمؤسسة الاستشفائية المختصة في أمراض النساء والتوليد "نوار فضيلة" بوهران، حسبما علم اليوم الأربعاء من مدير هذا المرفق الصحي.

وأنجبت المرأة البالغة من العمر 34 سنة التوائم الأربعة وهم ولدان وبنتان على السابعة والنصف مساء عن طريق ولادة قيصرية تحت إشراف الطاقم الطبي وشبه الطبي للمستشفى وتم تحويل المواليد الجدد مباشرة إلى مصلحة الأطفال الرُّضع حديثي الولادة، كما ذكره بن ساهلة مصطفى مدير المؤسسة الاستشفائية.

ويتواجد المواليد الجدد في حالة جيدة كما توجد الأم التي تنحدر من منطقة المحمدية بولاية معسكر أيضا في حالة صحية جيدة وتبقى تحت مراقبة الطاقم الطبي.

و تعد هذه الولادة الرباعية الأولى من نوعها التي عرفتها المؤسسة الاستشفائية المختصة في أمراض النساء والتوليد "نوار فضيلة" لوهران، مثلما صرح مديريها، غير أن المؤسسة الاستشفائية شهدت العديد من الولادات الثلاثية.