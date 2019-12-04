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أصبح الدولي الجزائري رياض محرز، مسجل أحد أهداف فريقه مانشستر سيتي في المقابلة التي فاز بها أمس الثلاثاء مع مضيفه بيرنلي، بنتيجة (4-1) لحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية، أول لاعب جزائري يتمكن من تسجيل 50 هدفا في البطولة الإنجليزية لكرة القدم (القسم الأول).

وبهذا التألق الملفت، يصبح رياض محرز، تاسع لاعب إفريقي يتمكن من بلوغ عتبة الـ 50 هدفا، ليلتحق بقائمة تضم كل من النجم الكبير ديدي دروغبا و ايمانويال إدي بايور و ياكوتو إيغبيني وإيفان إيكوكو و يايا توري و نوانكو كانو وساديو ماني ومحد صلاح .

وتمكن محرز (28 سنة)، في هذه المشاركة الـ177 له في بطولة الرابطة الإنجليزية الأولى من تحقيق قفزة مميزة في مسيرته الكروية ببلوغه عتبة الـ 50 هدفا، بعد تسجيله لـ 39 هدفا مع ليستر سيتي و 11 ممانشستر سيتي لحد الآن، ليؤكد اللاعب الجزائري مرّة أخرى قوة حسه التهديفي الذي يصنع به الفارق في كل مرّة.

ومعلوم، أنّ رياض محرز كان له الفضل الكبير في تتويج فريه ليسترسيتي بلقب إنجلترا (موسم 2015-2016)، والذي اتبعه بعد ذلك بالمساهمة الفعالة كذلك في تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب البطولة الموسم الماضي.

وبعيدا عن مسيرته المميزة في البطولة الإنجليزية، كان لمحرز الذي احتل المركز العاشر في ترتيب الكرة الذهبية 2019، الفضل الكبير في تتويج المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بأرض الفراعنة .

وبحظوظ كبيرة، يتنافس محرز كذلك على لقب الكرة الذهبية للكونفدرالية الإفريقية التي سيتم الإعلان عن نتائجها في 7 يناير المقبل، في مسابقة سيكون فيها الصراع على أشده بين الثلاثي رياض محرز والسنغالي ساديو ماني و المصري محمد صلاح .