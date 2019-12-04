هلك شخص اليوم الأربعاء ببومرداس في حادث دهس لقطار سريع لنقل المسافرين كان متجها من الجزائر العاصمة نحو ولاية تبسة، حسبما علم به لدى المكلف بالإعلام بالحماية المدنية للولاية.

و أوضح النقيب إسماعيل أيت قاسي، لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم دهس قطار سريع لنقل المسافرين كان متجها من محطة أغا بالجزائر العاصمة نحو ولاية تبسة، شخصا مجهول الهوية يتراوح سنه ما بين 30 و40 سنة و ذلك على مستوى حي عليليقية ببلدية بومرداس بعيدا عن المحطة".

وتم تحويل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنية. كما باشرت مصالح الأمن تحرياتها لمعرفة هوية الضحية و أسباب الحادث.

من جهة أخرى، أشار نفس المصدر إلى نجاة امرأة في الـ 44 من العمر من الموت بعد تعرضها صباح اليوم لحادث سقوط على رصيف السكة الحديدية بمحطة القطار بالثنية (شرقا) أثناء مرور قطار نقل المسافرين حيث أصيبت بجروح و تم إجلاؤها إلى مستشفى الثنية وحياتها ليست في خطر.