يسجل عبر خمس بلديات تقع بالجهة الجنوبية لولاية خنشلة تذبذبا في التموين بالماء الشروب و ذلك منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب مشاكل تقنية، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء المديرية المحلية للموارد المائية.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن السبب الرئيسي لهذا التذبذب في التموين بالمياه الصالحة للشرب ببلديات ششار وبابار وجلال والمحمل وأولاد رشاش يعود إلى أعطاب على مستوى قناة الجر على مستوى سد بابار تسببت في العديد من التسربات التي استدعت توقيف عملية تموين سكان ذات البلديات بهذه المادة الحيوية.

وأوضحت مصالح مديرية الموارد المائية أنه تم إعطاء مهلة 24 ساعة للمؤسسة المكلفة بتحويل مسار قناة الجر للقيام بتصليح الأعطاب ووقف التسربات من أجل استئناف عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب لهذه البلديات في "أقرب الآجال".

وأكد المصدر أن عملية ضخ المياه ستستأنف بداية من يوم غد الخميس انطلاقا من محطة المعالجة بسد بابار نحو خزان بسعة خمسة آلاف متر مكعب من المياه الذي يمون بلديات بابار وشاشار وجلال والمحمل وأولاد رشاش بالمياه الصالحة للشرب.