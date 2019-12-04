استنكر حزب الحرية والعدالة بشدة تصريحات وزير الداخلية صالح الدين دحمون، أمام مجلس الأمة أمس الثلاثاء، من عبارات جارحة ضد معارضي الانتخابات، مطالبا بإقالته.

وجاء في بيان للحزب "يستنكر حزب الحرية والعدالة بشدة ما ورد على لسان وزير الداخلية أمام مجلس الأمة أمس من عبارات جارحة ضد معارضي الشكل الحالي للمسار الانتخابي، ولا يرى في التوضيحات المتأخرة التي أدلى بها ما يعفيه من المسؤولية"

ووصف حزب الحرية والعدالة "مستوى هذه التصريحات إذا كان يعكس درجة الفساد الأخلاقي والسياسي السائد في البلاد، فإنه يكشف بالدرجة الأولى عن السطحية السياسية لصاحبه الذي عجز، في معرض انتقاده لأصحاب الرأي الآخر".

واتهم الحزب، الوزير دحمون بالتحريض الصريح على العنف، بعد أن وصف شريحة واسعة من الجزائريين يختلفون مع غيرهم في الرأي، بعبارات نابية غير مقبولة تجاوزت كل الحدود.

وطالب حزب الحرية والعدالة السلطة الحاكمة بإقالة هذا الوزير فورا من منصبه، ومساءلته عن خلفيات تصريحه.