تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بمواصلة محاربة الفساد ومختلف الآفات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني، من خلال رقمنة الإدارة وتكريس العدالة الاجتماعية.

وأوضح ميهوبي في تجمع شعبي نشطه بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، لحساب اليوم 18 من عمر الحملة الانتخابية، أنه في حالة انتخابه رئيسا للجزائر "سيعمل على مواصلة محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، من خلال تعميم الرقمنة في الإدارة".

وشدد قائلا أنه "لا يحق لأحد مهما كانت صفته تهريب أموال الجزائريين إلى الخارج"، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة محاربة جميع الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية ومواصلة دعم الفئات الهشة بضبط قوائم المحتاجين للسكن والرعاية الصحية.

وأمام الحاضرين الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن، دعا ميهوبي الجزائريين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر، مؤكدا أنه بالانتخاب يبرهن الشعب الجزائري أنه "شعب حر وسيد قادر على الدفاع على وطنه دون تدخل أجنبي".

ودافع ميهوبي بقوة عن مشروعه قائلا أنه" يحمل مشروع وطني للدولة الوطنية الحديثة"ويهدف إلى بناء "جمهورية مؤسسات" قوية مستندة إلى إرادة الشعب، يحكمها القانون والثقة بين الجزائريين.

ومن جهة أخرى، أوضح المترشح أنه سيعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة ( إسلام-عروبة-أمازيغية)، لاسيما من خلال دعم تكريس اللغة الأمازيغية التي تم دسترتها، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير المدرسة الجزائرية "بشكل يجعلها متناغمة مع متطلبات العصر".

و بخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، قال ميهوبي أنها " قوة كبيرة لابد أن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني، والبحث العلمي والاستثمار بالجزائر"، مشيرا إلى أنه في حال فوزه بكرسي الرئاسة سيعمل على إنشاء مجلس وطني للجالية "يهتم باحتياجاتهم الاجتماعية"، واعدا أفراد هذه الجالية بدعمهم في ثمن تذكرة الطائرة وفي امتلاك سكنات بأرض الوطن.