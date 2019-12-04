أوقعت القرعة الخاصة بالدور ربع نهائي لكأس العرب للأندية لكرة القدم، التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة، فريق مولودية الجزائر وجها لوجها مع الرجاء البيضاوي المغربي، في "داربي" مغاربي واعد.

غير أن هذه المواجهة المغاربية المحتملة، تبقى رهينة اقتطاع "العميد" تأشيرة التأهل، حيث لا تزال بانتظاره مباراة الإياب أمام القوة الجوية العراقي عن الدور ثمن النهائي، والمقررة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بالجزائر.

كما أسفرت القرعة، التي جرت بحضور ممثلي الأندية المعنية بما فيها المولودية، عن مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي.

بالمقابل، يواجه الشباب السعودي، الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري جمال بن العمري، فريق الشرطة العراقي.

وفي مباراة أخرى يلتقي اتحاد جدة السعودي بأولمبيك آسفي المغربي.

وحسب قرعة الدور نصف النهائي، ففي حال عبور المولودية إلى المربع الذهبي فستواجه أحد المتأهلين من اللقاء الذي سيجمع الاتحاد السكندري أو الإسماعيلي المصريين.

فيما سيتبارى المتأهل من لقاء الشباب السعودي والشرطة العراقي مع المتأهل من مقابلة الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي.

وسيتم تحديد تواريخ الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في وقت لاحق.

وكانت الكرة الجزائرية ممثلة بفريقين آخرين ويتعلق الأمر بكل من شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، اللذين أقصيا في الدور الـ16.

نتائج قرعة الدور ربع النهائي:

1. الشباب السعودي - الشرطة العراقي

2. الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي المغربي

3. الاتحاد السكندري المصري- الاسماعيلي المصري

4. المتأهل من مولودية الجزائر-القوة الجوية العراقي- الرجاء البيضاوي المغربي

نصف النهائي:

المتأهل من اللقاء (1) - المتأهل من اللقاء (2)

المتأهل من اللقاء (3) - المتأهل من اللقاء (4).