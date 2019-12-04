نظم، صباح اليوم، جمع غفير من مواطني بلدية حيزر 12 كلم شمال مقر ولاية البويرة يتقدمهم نشطاء البلدية، مسيرة سلمية تضامنية مع سجناء الرأي والموقوفين بشوارع العاصمة خلال الجمعات الماضية.

سارت أعداد كبيرة من المواطنين، بالشارع الرئيسي لبلدية حيزر بعد أن تجمعوا بالساحة العمومية وصولا إلى مقري الدائرة والبلدية بحيزر، حيث ناقش المشاركون في هذه الوقفة التضامنية السلمية سبل تنظيم وقفات احتجاجية يتبعها اعتصام كلي وهذا ابداء لرأيهم الرافض للمشاركة في الانتخابات والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الجمعات الماضية. ووصفوا ما يتعرض له المعتقلون بـ"الحقرة"، وقالوا "أن القضية هي قضية وطنية مطالبها مشروعة تتمثل في تنحية "الشخصيات الفاسدة من رموز الدولة".

وجدد من حضر المسيرة السلمية، اعتمادهم على الطرق السلمية التي تحفظ أمن وسلامة البلاد، مفيدين بأنهم كانوا سندا "لمن حقق الأمن" القائم في البلاد اليوم، "ومن دفع ضريبة الاستقرار الذي تعيشه الجزائر". وندد عدد من الحاضرين بما وصفوه بـ "مظاهر العنف والترهيب".

هذا وقد أضرب جميع العمال بالعديد من القطاعات التعليمية والإدارية والاقتصادية وأصحاب المحلات عدا الصيدليات عن العمل وهذا تجسيدا للنداء الذي دعا إليه الناشطون بالبلدية.