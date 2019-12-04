قدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس توفيق عدة بوجلال اليوم الأربعاء استقالته من منصبه في انتظار تثبيتها، حسب ما علم لدى مصدر بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن استقالة عدة بوجلال من منصبه "تأتي بالنظر للمشاكل الكثيرة التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس والتي عرقلت سيرورة أمور البلدية".

كما رفع من جهتهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي عريضة للولاية طالبوا فيها بتنحية توفيق عدة بوجلال من على رأس المجلس الشعبي، حسب ما ذكره ذات المصدر مشيرا إلى أن استقالة هذا الأخير "تأتي نزولا عند رغبة أعضاء المجلس". وأضاف ذات المصدر الولائي أنه سيتم غدا الخميس عقد جلسة خاصة، بمقر بلدية سيدي بلعباس، لتثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي وسيتم بالموازاة مع ذلك استخلاف رئيس البلدية المستقيل بأحد الأعضاء المنتخبين بالمجلس تطبيقا لقانون البلدية.

للتذكير كان المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس قد عرف منذ انتخابه في الانتخابات المحلية الأخيرة انسدادا في التسيير، حيث تم تجميده لمدة سنتين وتكليف متصرف إداري بتسيير شؤونه وبعد خضوعه لإجراء سلطة حلول الوالي لمرتين متتاليتين تم رفع التجميد عنه.