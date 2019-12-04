أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، طرد موظفين اثنين بالسفارة الروسية على خلفية جريمة مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين، حيث أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أنه "وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإنها تعتبر وبأثر فوري، موظفين عاملين في السفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما".

وقالت المتحدثة إن الحكومة ترد بهذه الخطوة على عدم تعاون روسيا بشكل كاف في الكشف عن ملابسات اغتيال تورنيكه ك. في حديقة تيرغارتن العامة في برلين في الثالث والعشرين من شهر أوت الماضي، وذلك رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن، و الصادرة من جهات رفيعة المستوى في ألمانيا.



من جهته، أعلن الادعاء العام الألماني توليه رسميا التحقيقات بشأن تلك الجريمة، مؤكدا أنه سيتعقب الاشتباه المبدئي في أن الجريمة تمت بتكليف من قبل جهات رسمية في روسيا أو في دولة الشيشان.



وقتل تورنيكه ك، البالغ من العمر 40 عاما، بالرصاص من ناحية الظهر، في منتزه تيرغارتن العام في برلين، حيث اقترب منه قاتله في وضح النهار، راكبا دراجة وصوب الرصاص على ظهره ورأسه، قبل أن يتم القبض عليه بعد وقت قصير من الجريمة.