تواجه شركة هواوي ردود فعل غاضبة في الصين بعد انتشار تفاصيل إقالة واعتقال أحد موظفي الشركة بطريقة تعسفية.



وأصبحت معاملة "لي هونغيوان" -الذي عمل في الشركة لمدة 13 عاما- واحدة من أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها في الأيام الأخيرة على منصة ويبو التي تشبه تويتر في الصين.



وتتعرض مجموعة الاتصالات التي حصلت على موجة من الدعم الوطني عندما وضعتها الولايات المتحدة على قائمة سوداء للتجارة لضغوط متزايدة لتقديم اعتذار للموظف.



وقال هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة التابلويد الحكومية الصينية ذات النفوذ "لقد فقدت هواوي الحب هذه المرة".



ظهرت قضية "لي" على الملأ في نهاية شهر نوفمبر عندما تم نشر وثائق المحكمة التي تتضمن تفاصيل قضيته على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.



وذكرت وسائل الإعلام الحكومية لاحقا كيف احتجزته الشرطة بتهمة الابتزاز لمدة 251 يوما من العام الماضي، بعد أن طلب من الشركة تعويضا نهائيا عند تسريحه من عمله.