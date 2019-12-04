عبّر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين عن عدم رضاه عن تقنية الفيديو المساعد في التحكيم (فار)، وطالب بإعادة النظر في قواعد احتساب حالات فخ التسلل.



وانتقد سيفرين في حوار لصحيفة ميرور البريطانية طريقة عمل الفار وخاصة في ما يتعلق بحالات التسلل، وقال "إن كان أنفك طويلا فتسقط في فخ التسلل"، في إشارة إلى اعتماد حكام الفار على رسم خطوط من أجل الفصل في حالات تسلل بمسافة بسيطة بين اللاعبين.



وأوضح أنه سيقدم اقتراحا باعتماد مسافة سماح بين 10 و20 سنتيمترا للمهاجمين، وعدم احتساب حالات التسلل إلا إذا تجاوزت تلك المسافة.

وأشار إلى أن التقنية أثرت على الإثارة في المباريات، وصار اللاعبون لا يحتفلون إلى غاية التحقق من صحة الهدف.