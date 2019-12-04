قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة يوم الأربعاء بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها سيمددون اتفاقا لتخفيضات انتاجية، بينما اظهرت بيانات للحكومة الأمريكية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل بعد ان قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 في المئة، لتغلق عند 58.43 دولار بعد ان وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.