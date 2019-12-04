في خطابه الافتتاحي، خلال حفل تنصيبه كسكرتير وطني لحزب البيئة في فرنسا، شكر جوليان بايو والدته التي كانت، مثلما قال، من بين “حملة الحقائب في جبهة التحرير الوطني الجزائرية” خلال الثورة الجزائرية. للإشارة، فإن، جوليان بايو، وهو ناشط يساري، انتخب يوم الأحد الماضي خلفا لدافيد كورماند، كأمين عام جديد لحزب الخضر الإيكولوجي. وخلال الخطاب، شكر القائد الجديد لحزب “أوروبا - بيئة” الخضر”... أولئك الذين ساعدوه، بمن في ذلك والداه. وقال تحت تصفيقات الحاضرين “شكرا لوالدي الذي أعطاني طعم الالتزام والعصيان. كان والدي متشددًا، وكانت والدتي متمردة حاملة حقائب في جبهة التحرير في الجزائر. ومن الواضح، إذا كنت هنا أمامكم، فهو مزيج جيد من كليهما، راديكالي واحتفالي”.

للتذكير، فإن “حملة الحقائب” تسمية أطلقت على شبكات الدعم الأوروبية للثورة الجزائرية، ويقصد بها مجموعة الأوروبيين وبالأخص الفرنسيين الذين دعموا الثورة الجزائرية ووقفوا إلى جانب أعضاء فدرالية جبهة التحرير في فرنسا، كما أنهم واجهوا سياسة بلادهم القمعية خلال مرحلة الثورة، وقد تميز نشاط هؤلاء بالسرية التامة.