أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن موعد إجراء المناظرة يكون يوم الجمعة 6 ديسمبر مابين الساعة السابعة والسابعة ونصف وستدوم مابين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

وستكون المناظرة تحت عنوان "الطريق إلى التغيير"، وستناقش 4 مواضيع خلال المناظرة تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل المترشحين، ويملك كل مترشح الحق في الإجابة على السؤال في أقل من دقيقتين، وبرمج كذلك سؤال أخير يتم طرحه على كل مترشح حول تطلعات الشعب الجزائري ويمكن الإجابة عليه في ظرف 3 دقائق.

واختارت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لإدارة المناظرة 4 صحفيين وهم كالاتي:

صحفي من المؤسسة العمومية للتلفزيون .

صحفية من القناة التلفزيونية البلاد .

صحفي من اليومية الناطقة بالعربية الخبر .

صحفية من اليومية الناطقة بالفرنسية le quotidien doran .

حيث يلتزم المنشطون بالحياد الصارم في طريقة طرحهم للاسئلة حسب سلطة الانتخابات .

وحددت السلطة المواضيع التالية التي سيتم طرحها على المترشحين وهي: المجال الإقتصادي والإجتماعي والتربية والتعليم، الصحة، السياسة الخارجية.