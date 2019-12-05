اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية
أخبار الوطن
5 ديسمبر 2019 () - ك.ب / الوكالات
تدرك اليوم الخميس الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها التاسع عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:
- عبد المجيد تبون ينظم ثلاثة تجمعات بكل من تمنراست و جانت و إليزي.
- علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي تبسة (00: 10) و قسنطينة (00: 14 )
- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.
- عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بالقاعة متعددة الرياضات 8 ماي 1945 بولاية سطيف (00: 10 ) والثاني بالجزائر العاصمة (00: 16 ).
- عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة (00: 10).