تدرك اليوم الخميس الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها التاسع عشر، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

- عبد المجيد تبون ينظم ثلاثة تجمعات بكل من تمنراست و جانت و إليزي.

- علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي تبسة (00: 10) و قسنطينة (00: 14 )

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

- عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بالقاعة متعددة الرياضات 8 ماي 1945 بولاية سطيف (00: 10 ) والثاني بالجزائر العاصمة (00: 16 ).

- عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة (00: 10).