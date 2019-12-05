ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة قناطير، إثر دورية تفتيش بمنطقة أم العشار بتندوف، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، شخصا على متن شاحنة محملة بـ 50000 علبة سجائر بحاسي مسعود، ولاية ورڨلة، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 17 كيلوغراما و900 غرام من الكيف المعالج بتلمسان.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بجانت، خمسة أشخاص وضبطوا خمس شاحنات و 47 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.