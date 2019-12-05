انتشلت السلطات الإدارية والأمنية في ولاية داخلت نواذيبو بشمال موريتانيا، مساء أمس الأربعاء، 58 جثة لمهاجرين سريين، كما تمكنت من إنقاذ 85 اخرين، جراء غرق قارب كانوا على متنه في طريقهم إلى إسبانيا.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن مصادر موثوقة إن "المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تفيد بأن قاربا يستغله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية، وبالتحديد عند الكيلومتر 25 من نواذيبو مما أدى إلى غرقه".

وأضافت أن السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورا، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين. كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية. وتابعت أنه لم يعرف لحد الساعة العدد الإجمالي للمجموعة التي كانت تستقل القارب المنكوب، مبرزة أن عمليات البحث مازالت جارية.

من جانبها، نقلت منظمة الهجرة الدولية عن مهاجرين ناجين تأكيدهم، أن نحو 150 شخصا كانوا على متن القارب الذي غادر غامبيا الأربعاء الماضي.