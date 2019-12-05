التمس ممثل النيابة لدى محكمة وهران اليوم 18 شهرا سجنا نافذة و 100 ألف دج غرامة ضد الفنان الكاريكاتوري عبد الحميد أمين المعروف بـ" نيم" بتهم إهانة هيئة نظامية والإساءة لرئيس الدولة و رسوم من شأنها المساس بالأمن القومي.

تقرر وضع القضية في المداولة لتاريخ 11 ديسمبر الجاري أي عشية الاستحقاق الرئاسي. للتذكير قامت مصالح الأمن بتوقيف الفنان في مقر عمله وحجز كل الرسوم المنجزة وعتاد الإعلام الآلي في 26 نوفمبر قبل تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة وهران في 28 نوفمبر وإيداعه رهن الحبس المؤقت على خلفية رسوماته الممثلة لشخصيات عمومية و يعبر من خلالها عن مطالب الحراك المتمثلة في رفض تنظيم انتخابات في ظل رفض الشعب.