تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكة دولية لدعم الإرهاب متكونة من 4 أشخاص مع توقيف 3 أشخاص، فيما بقي شخص آخر في حالة فرار.

وتبين أن الشبكة الإرهابية كانت تنشط على مستوى سطيف، حيث كانت تحشد وتجند لأعمال إرهابية من وراء البحار.

وتمكنت مصالح الأمن الوطني بسطيف، من اكتشاف خلية إرهابية تعمل على مستوى ولاية سطيف والولايات المجاورة لها مع شبهة امتداد دولي لعملها . الشبكة متكونة من أربعة إرهابيين تم القبض على ثلاثة منهم. فيما يوجد رابع في حالة فرار.

وجندت مصالح الأمن كل أجهزتها الاستخباراتية للقبض عليه بعد أن نجحت في تفكيك الخلية وحجز معدات إلكترونية وأقراص مضغوطة ومناشير تحريضية. ورغم عدم وجود معلومات دقيقة عن هوية الموقوفين. إلا أن مصادر أمنية تتحدث عن تخطيطها لإجراء عمليات إرهابية، فيما يرجح أن يكون لعملية القبض على أحد عناصر دعم الإرهاب من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي منذ قرابة أسبوعين على صلة بالعملية.