تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر الجاري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، من ولاية إليزي بـ "حل كافة مشاكل التنمية" لمناطق أقصى الجنوب وجعلها تساهم في خلق الثروة الاقتصادية والقضاء على مشكل البطالة.

وقال تبون، خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية التي ينشطها تحت شعار بـ "التغيير ملتزمون وعليه قادرون"، أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما "يضع حلولا لجميع مشاكل التنمية لسكان أقصى الجنوب الكبير ويجعلها مناطق مساهمة في خلق الثروة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، خاصا بالذكر قطاعات الصحة والموارد المائية والفلاحة والتشغيل والسياحة.

وفي هذا الإطار، عبر تبون عن التزامه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية باستحداث مناطق للتجارة الحرة بكل من جانت إليزي وبرج عمر دريس، مع ترقية السياحة الصحراوية وجعلها هي الأخرى مصدر للثروة الاقتصادية وخلق مناصب عمل جديدة بالإضافة إلى إجراء مسح كامل للأراضي بهذه المناطق واستصلاحها.

كما وعد ذات المترشح بإنشاء معهد متخصص في الفلاحة الصحراوية بإليزي وتطوير شعبة تربية الإبل والاستثمار في لحومها من خلال "توجيهها للتصدير إلى الخارج".

ولدى توجه إلى فئة الشباب، تعهد تبون باستحداث بنك جديد يتولى مرافقة ودعم مشاريع الشباب ومشاريع المؤسسات الناشئة، كما جدد تعهده في حال توليه منصب رئيس الجمهورية بإعطاء فرصة ثانية للشباب الذين فشلت مشاريعهم الممولة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب التي تضمنها الدولة.

وبعد أن شدد تبون على ضرورة الحفاظ على أصالة وتراث هذه المناطق، دعا في ختام كلمته جميع المواطنين إلى ضرورة "حماية بلادهم من خلال التصويت بقوة" يوم 12 ديسمبر الجاري.