تم، اليوم الخميس بالجزائر، تسليم 1.330 وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار (عدل2) وصيغة الترقوي العمومي للمكتتبين إلى جانب توزيع دفعة جديدة من عقود الملكية على مكتتبي سكنات "عدل".

وفي هذا الإطار استفاد 1.000 مكتتب من سكنات بصيغة عدل 2 على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله وعين البنيان إلى جانب 330 وحدة بصيغة الترقوي العمومي على مستوى ولايات العاصمة، البليدة، تيبازة والشلف.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود بالمناسبة عزم الدولة على استكمال كافة البرامج السكنية إلى غاية تلبية كل الطلبات.

وتم أيضا تسليم دفعة جديدة من عقود الملكية لمكتتبي سكنات "عدل"، عملا بتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي القاضية بإعطاء كل العناية لهذه العملية وتسليم كل العقود لأصحابها في الآجال المحددة، يؤكد الوزير.

ويقدر برنامج السكنات في طور الإنجاز حاليا، حسب بلجود، بأزيد من 682 ألف وحدة سكنية، والتي "لا تعاني من أي عائق قد يؤثر سلبا على آجال التسليم".

وتتمثل الوحدات طور الإنجاز في 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و217.500 مسكن عمومي إيجاري و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.

وفي عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2019، كشف الوزير عن انطلاق إنجاز 87 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها أكثر من 29 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) وأزيد من 18 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم.