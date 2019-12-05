بعد سلسلة من الإضرابات التي عرفها الطور الابتدائي، أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها اتخذت جملة من الإجراءات على المستوى البيداغوجي والاجتماعي المهني، حسب ما أفاد بيان للوزارة اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في منشور نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" أنها: "تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم كافة أساتذة التعليم الابتدائي أنها اتخذت جملة من الإجراءات تتعلق ببعض الانشغالات سواء ما هو بيداغوجي أو ذي صلة بالشق الاجتماعي المهني، حيث لم تدخر الوزارة جهدا للإصغاء لصوت الأساتذة والتجاوب معه في كل ما من شأنه تحسين وتسيير القيام بالفعل التربوي".

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