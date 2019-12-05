أجلت الجولة الـ14 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، والتي كانت مقررة يوم السبت 7 ديسمبر، إلى تاريخ 14 ديسمبر، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي اليوم الخميس.

وأفادت الهيئة في بيان لها أنه "وبعد نقاش واسع ومشاورات مع الأعضاء، قرر مكتب الرابطة، قبول طلب رؤساء أندية الرابطة الثانية، بتأجيل مباريات الجولة 14 التي كانت مقررة بتاريخ 7 ديسمبر 2019".

وعلى إثر هذا التأجيل، فإن الجولة الـ15 سيتم تأخيرها إلى تاريخ 18 ديسمبر، مسجلة بذلك نهاية مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة الثانية لهذا الموسم. وإلى غاية الجولة 13، يتصدر أولمبي المدية الترتيب بمجموع 28 نقطة وبفارق ثلاث خطوات عن ملاحقه المباشر وداد تلمسان.