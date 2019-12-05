تم اليوم النطق بالحكم في قضية الناشط في الحراك الشعبي نذير كلوز من ميلة والمتهم فيها بتهمتين أساسيتين هما إهانة هيئة نظامية، والثانية عدم الامتثال لأوامر وكيل الجمهورية.

بعد الاستماع للمتهم و لهيئة دفاعه، نطقت المحكمة بالبراءة لفائدة كلوز في القضية الأولى، في حين تمت إدانته بعقوبة 50000 دج غرامة نافذة، عن تهمة عدم الامتثال لأوامر وكيل الجمهورية.

وكان كلوز قد أوقف عن عمله بمديرية التربية بميلة إلى غاية محاكمته، ومن المفروض أن يعود إلى منصبه بعد استفادته من البراءة.

من جهة أخرى خضع كلوز مجددا منذ يومين إلى تحقيق على مستوى مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن ولاية ميلة بعد أن اتهم من نيابة محكمة ميلة بالقيام بمنشورات تحرض على الإخلال بالنظام العام، وهي التهمة التي سيتابع من أجلها مجددا، وقد يتم توقيفه مرة أخرى عن العمل.