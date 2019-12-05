أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن المسيرات المؤيدة لتنظيم الرئاسيات أكبر بكثير من نظيرتها المعارضة.

وقال شرفي خلال استضافته على قناة "الحدث" أنه لا ينكر وجود فئات من الشباب تندد بإقامة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

وأضاف شرفي أن الديمقراطية تقتضي أن يراعي المعارضون حق الداعمين للمسار الانتخابي.

واعتبر شرفي أنه من خلال مشاهدة المسيرات المتعددة بمختلف ولايات الوطن تبين أن فئات الشعب التي تساند الانتخابات هي أكبر بكثير من التي ترفضها.