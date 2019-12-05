تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل عز الدين ميهوبي اليوم الخميس بسطيف باستعادة مكانة التاريخ في المنظومة التعليمية و الثقافية في وكذا في سائل الإعلام و حياة الأسرة الجزائرية البسيطة.

وقال عز الدين ميهوبي في تجمع شعبي نظمه في إطار اليوم 19 للحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة أنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا للجمهورية على "إعطاء مكانة كبيره للتاريخ في المنظومة التعليمية والثقافية ووسائل الإعلام وفي حياه الأسرة الجزائرية البسيطة لبناء جيل يعتز بذاكرته وبأبطاله".

وأعلن ميهوبي عن التزامه بفتح مؤسسات وشركات جديدة و استقطاب وتجسيد مستثمرات جديدة ستمكن الشباب من مناصب شغل لتحقيق الثروة و توفير فرص أضمن للنجاح والتفوق لهؤلاء الشباب بعيدا عن "الحلول الترقيعية على غرار الشبكات الاجتماعية".

كما تحدث ذات المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل عن عديد المشاريع التي ستستفيد منها الولاية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية على غرار مستشفى جامعي كبير يلبي حاجيات الساكنة وملعب أولمبي يليق بالمكانة الرياضية التي صنعتها المنطقة لنفسها إلى جانب محاربة التحايل للاستفادة بالسكن الاجتماعي والرفع من دعم الدولة فيما تعلق بالسكن الريفي .