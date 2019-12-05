نطقت محكمة برج بوعريريج، اليوم الخميس، بالحكم في حق الناشط في الحراك الشعبي إبراهيم لعلامي.

وتم إدانة المتهم بخمسين ألف دينار غرامة نافذة، مع إصدار أمر بالإيداع في حقه باعتباره متابع بقضيتين علي مستوى التحقيق.

وكانت النيابة العامة بنفس المحكمة قد أمرت، قبل 15 يوما، بإيداع المعني الحبس المؤقت بعد اعتقاله الشهر الماضي خلال وقفة احتجاجية بدائرة الجعافرة.

وتجمع العشرات من المواطنين أمام المحكمة عشية اليوم لمساندة لعلامي، مرددين شعارات مساندة للحراك الشعبي.