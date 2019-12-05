سيتم استلام ما مجموعه 1.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) بمدينة المسيلة في سنة 2020 سيأتي ليعزز حظيرة السكن عبر الولاية حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح الولاية.



و أوضحت مصالح الولاية أن هذه الحصة السكنية من صيغة البيع بالإيجار ستستلم "قبل نهاية سنة 2020" مشيرة إلى أن معدل تقدم أشغال البناء التي أسندت لعديد المقاولات تسير بوتيرة وصفت بـ "المقبولة".



و أشار المصدر إلى أن 600 سكن ضمن هذه الحصة سيتم توزيعه "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2020" مذكرا بأن "المكتتبين ضمن برنامج /عدل/ ظلوا ينتظرون شققهم منذ 8 سنوات".



و من شأن استلام هذا البرنامج في المستقبل أن يساهم في تخفيف الطلب على السكن بعاصمة الحضنة و خفض معدل شغل السكن الواحد من 5 أفراد حاليا إلى 4,5 أفراد في المستقبل.