تأهل منتخب السعودية إلى الدور النهائي لكأس الخليج في طبعتها الـ 24 بقطر بعد فوزه على نظيره القطري 1-0 في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء اليوم الخميس بملعب "الجنوب" في الوكرة.



و سجل الهدف الوحيد في المباراة عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 .

وبهذه النتيجة سيجمع النهائي بين المنتخبين السعودي والبحريني الذي تغلب بدوره على العراق بركلات الترجيح (5-3) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).



للتذكير فإن حامل اللقب منتخب عمان قد غادر الدورة في مرحلة المجموعات باحتلاله المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية.