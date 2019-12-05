السعودية تتأهل إلى النهائي على حساب قطر

رياضة
5 ديسمبر 2019 () - م.خ/ واج
0 قراءة
+ -

تأهل  منتخب السعودية إلى الدور النهائي لكأس الخليج في طبعتها الـ 24  بقطر بعد فوزه على نظيره القطري 1-0  في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء اليوم الخميس بملعب "الجنوب" في الوكرة.  

و سجل الهدف الوحيد في المباراة عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 .
وبهذه النتيجة سيجمع النهائي بين المنتخبين السعودي والبحريني الذي تغلب  بدوره على العراق بركلات الترجيح (5-3) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي  بالتعادل الإيجابي (2-2).

للتذكير فإن حامل اللقب منتخب عمان قد غادر الدورة في مرحلة المجموعات باحتلاله المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول