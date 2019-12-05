أحبط نهاية هذا الأسبوع الدرك الوطني لإقليم سيدي أمحمد بن علي في غليزان عملية إدخال ثلاثة آلاف قارورة خمر من مختلف الأحجام والأنواع بغرض البيع من قبل شخص واحد كان على متن مركبته. وجاءت العملية بعد بلاغ وصل مصلحة الأمن مفاده وجود مركبة محملة بالخمور تعبر تراب بلدية سيدي أمحمد بن علي،حيث أعدت مصلحة الدرك خطة،وأوقفت العربة ومن عليها،وحجزت وحدات المشروبات الكحولية المقدرة بنحو 3 آلات قارورة،وقدمت صاحب المركبة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بسجنه.