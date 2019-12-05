أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 المبرمجة يوم الجمعة 6 ديسمبر ستبث على المباشر من خلال التلفزيون الجزائري و عبر كافة القنوات التلفزيونية و الخاصة و كذا الاذاعة الوطنية ابتداء من الساعة السابعة مساء .



و تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وفق ما جاء في بيان لها, القنوات التلفزيونية الوطنية و الاجنبية أن البث المباشر لهذه المناظرة معفى

من كل الحقوق.



و اضاف البيان ان البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي على التردد التالي :





-satellite [email protected] Ouest (المغرب العربي الكبير):

1236,49 MHzالتردد:

الاستقطاب:أفقي

DVB-S, QPSK, FEC3/4, debit symbole :5,13617

Mbaud: التعديل



-satellite Eutelsat [email protected] Est: (تغطية اوروبا و الشمال المغاربي ) على شبكة

اروفيزيون

Frèquence:11003,5 MHz التردد:

الاستقطاب :عمودي

DVB-S2,8PSK,FEC3/4,debit symbole:4,9373 Mbautالتعديل: