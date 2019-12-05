المناظرة التلفزيونية بين المترشحين ستبث على المباشر

أخبار الوطن
5 ديسمبر 2019 () - م.خ/ واج
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 أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم  الخميس أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019  المبرمجة يوم الجمعة 6 ديسمبر ستبث على المباشر من خلال التلفزيون الجزائري  و عبر كافة القنوات التلفزيونية و الخاصة و كذا الاذاعة الوطنية ابتداء من  الساعة السابعة مساء .

و تعلم  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وفق ما جاء في بيان لها,  القنوات التلفزيونية الوطنية و الاجنبية أن البث المباشر لهذه المناظرة معفى  
من كل الحقوق.

و اضاف البيان ان البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي على التردد التالي :


 
-satellite [email protected] Ouest (المغرب العربي الكبير):
1236,49 MHzالتردد:
الاستقطاب:أفقي
DVB-S, QPSK, FEC3/4, debit symbole :5,13617
Mbaud: التعديل  
 
-satellite Eutelsat [email protected] Est: (تغطية اوروبا و الشمال المغاربي ) على شبكة  
اروفيزيون
Frèquence:11003,5 MHz التردد:
الاستقطاب :عمودي  
DVB-S2,8PSK,FEC3/4,debit symbole:4,9373 Mbautالتعديل:

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