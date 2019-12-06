أحبطت مصالح الأمن الخميس مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة "الماك" الانفصالية، حسبما أفادتت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر أمنية.

و ذكرت المصادر، أن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة "أنافاد" (حكومة القبائل المؤقتة التابعة لحركة الماك ANAVAD)، يهدف للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة والقيام بحركة عصيان و مظاهرات ليلية لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة، وفق ذات المصدر.

وألقت قوات الأمن بساحة الشهداء بالعاصمة على الطالب العضو في حركة الماك و مناضل في حزب مقاطع للانتخابات الرئاسية، كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الأمن، يضيف المصدر الأمني.

وكشف الموقوف عن مخطط تخريبي جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، وعن تفاصيله في مرحلتيه الأولى والثانية من خلال إدلائه بتصريحات خطيرة لمصالح الأمن بخصوص هذا المخطط، مثلما ختم المصدر الأمني.