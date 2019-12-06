أعلنت القوات المسلحة في مالي أمس الخميس في بيان أنها دمرت قاعدة للجماعات الإرهابية المسلحة و"حيدت" إرهابيين اثنين في وسط البلاد .

وقال البيان "في هذا اليوم 5 ديسمبر 2019 في حوالي الساعة 30: 13 دمرت القوات المسلحة المالية قاعدة للإرهابيين بين وو وماندولي في منطقة موبتي". وأوضح أن الحصيلة هي تحييد إرهابيين اثنين وأسر ثلاثة آخرين و إضرام النار في عشرين دراجة نارية .

وقد تمت هذه العملية بعد انفجار لغم أرضي يوم 2 ديسمبر مخلفا قتيلين و سبعة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية في منطقة موبتي التي غالبا ما تقع القوات المسلحة المالية ضحية الكمائن و المتفجرات التقليدية .