كشفت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس ليلة الخميس تفاصيل عن المتهم بالاختراق والتجسس لقوى أجنبية والذي أوقفته مصالح الأمن وقدمته للعدالة.

وأكدت مديرية حملة بن فليس في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن المتهم لم يشغل أية وظيفة ضمن مديرية الحملة الانتخابية وأن حضوره التجمعات الشعبية التي يشرف عليها السيد على بن فليس يقتصر بنشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت".

وهنأت مديرية حملة بن فليس في ذات البيان مصالح الأمن على "اليقظة التي سمحت لهم بإحباط هذه المحاولة".

للتذكير كانت مصالح الأمن قد كشفت أمس الخميس مخططا لاختراق قوى أجنبية لحملة علي بن فليس، المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، حسبما علم من مصادر أمنية.

وأوقفت مصالح الأمن المدعو (ب.ص) أحد المقربين من المترشح، بن فليس، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية"، مثلما أوضح ذات المصدر الأمني.

وقام الشخص المذكور "بجمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والتي يؤدي استغلالها إلى الأضرار بمصالح الدفاع الوطني" وهي أفعال تطرق لها قانون العقوبات، أضاف نفس المصدر.

التوقيف تم بناء على معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تقديم المتهم لمحكمة بئر رايس بالعاصمة ليودع الحبس المؤقت، بتهم "إجراء مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر وبمصالحها الاقتصادية"، وكذا "تنظيم بطريقة خفية طريقة للمراسلة أو لاتصال مع أجانب من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني".