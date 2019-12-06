دمرت مفرزة للجيش الوطني أمس الخميس، قنبلة (01) تقليدية الصنع بتلمسان، كما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع الدرك الوطني، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بوهران، حسب ما أفادت وزارة الدفاع اليوم الجمعة.

وأوضح بيان الوزارة أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 05 ديسمبر 2019، قنبلة (01) تقليدية الصنع بتلمسان/ن.ع.2، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بوهران ".