ضبط حرس السواحل بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بوهران، كيلوغراما و(716) غرام من الكوكايين، كانت مخبأة على متن سفينة تجارية أجنبية بميناء وهران، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق آخر أضاف البيان اليوم، أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (12) كيلوغرام من الكيف المعالج و(06) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن".

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني بكل من سطيف وباتنة، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت (438) قرص مهلوس و(6550) خرطوشة صيد، في حين أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب (9430) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف. كما تم توقيف (38) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض.