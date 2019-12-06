قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، أن الأشواط التطويرية في الجیش الوطني الشعبي قد بلغت مبلغ التقدير، والاعتزاز في شتى المجالات.

وأكد قايد صالح من الناحية العسكرية الثانية بوهران، أن الجیش يطمح، إلى تحقیق المزيد من الإنجازات المتوافقة مع ما ھو مقبل وعازم على تجسیده فعلیا ومیدانیا، من أجل بناء جیش قوي عصري ومتطور،عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص.

وتابع أن الجزائر تستحق من كافة أبنائھا، في كافة مواقعھم، بأن يكونوا حصنھا المنیع، لاسیما وأن الجزائر مقبلة على استحقاق مفصلي وھام وھو الانتخابات الرئاسیة لـ 12 ديسمبر الجاري، التي ستكون عرسا انتخابیا تتجسد فیه الإرادة الشعبیة ومنطلقا جديدا للجزائر، على سكة البناء والتشیید.