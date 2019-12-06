تمكنت مصالح الأمن الولائي لسيدي بلعباس من إلقاء القبض على "بارون" مخدرات كان في حالة فرار وصدرت في حقه أحكاما قضائية، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم توقيف هذا البارون ليلة أمس الخميس بعد استغلال معلومات عن تواجده بوسط مدينة سيدي بلعباس وأشار ذات المصدر إلى أن الموقوف كان في حالة فرار ومبحوث عنه من طرف مصالح أمن ولايات الجزائر وتلمسان وسيدي بلعباس وصدرت في حقه أحكاما قضائية تقضي بسجنه لمدة عشرين سنة مع غرامة مالية تقدر بـ 70 مليون دج بعد تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات.

وقد تم تقديم هذا الشخص البالغ من العمر 65 سنة والمنحدر من ولاية سيدي بلعباس أمام العدالة حيث تم إيداعه الحبس.