تفاقمت الاحتجاجات الرافضة للتقسيم الاداري الجديد الذي أعلن منطقة البرمة الحدودية تابعة لولاية تقرت، حيث خرج اليوم العشرات من المواطنين مباشرة بعد صلاة الجمعة، للشارع رفضا للتقسيم .

وتمسك المنتفضون برفضهم للتقسيم الذي وصفوه بغير المدروس ولا يصب في مصلحة المنطقة النائية ، في حين ناشد أعيان الجهة السلطات العليا في البلاد بالتدخل وإلغاء التقسيم الإداري .

وقالت مصادر محلية أن هناك إجتماعا لرئيسا الدائرة والبلدية رفقة أعيان المنطقة لبحث تطورات الوضع وكذا المساعي التي يجب القيام به في أعقاب الأحداث المسجلة .