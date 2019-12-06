* المناظرة يديرها 4 صحفيين: صحفي من التلفزيون العمومي، صحفي من قناة البلاد، صحفي من يومية "لو كوتيديان دوران"، بالإضافة إلى صحفي يومية "الخبر" جلال بوعاتي.

* المناظرة تتضمن 13 سؤالا. دقيقتين لكل مترشح للغجابة على السؤال.

* وبدأ المترشحون في التوافد على قصر المؤتمرات تباعا

* يحتضن، اليوم الجمعة، المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة مناظرة تلفزيونية بين المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الحالي.