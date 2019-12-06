قادت ثنائية الدولي الجزائري يوسف بلايلي نادي الهلال السعودي للفوز على مضيفه فريق النجوم أحد أندية الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء لحساب منافسات دور الـ32 من كأس السعودية لكرة القدم .

افتتح النجم الجزائري بلايلي أهداف الأهلي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 60 وتمكن أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة من علامة الجزاء عبر ماجد العماري بالدقيقة 83، قبل أن يعزز عبد الرحمن غريب تقدم الأهلي بالهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

يذكر أن اللاعب السابق للترجي التونسي التحق بصفوف الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي لمدة ثلاث سنوات. وواجه بلايلي صعوبات كبيرة للتأقلم مع فريقه الجديد الذي يشرف عليه السويسري غروس.