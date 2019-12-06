أوقفت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، أمس، شخصين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، على متن مركبة محملة بكمية معتبرة من مادة الحديد الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية .وطاردت دورية للشرطة سائق المركبة الذي لم يمتثل لأمر التوقف الموجه له من قبل عناصر الأمن التابعين للأمن الحضري الرابع، ما تسبب في اصطدام المركبة بسيارة الشرطة، الأمر الذي ألحق بها أضرارا وكذا إصابة أحد عناصر الأمن، الذي حول إلى قسم الاستعجالات مباشرة، لتتم محاصرة المركبة وتوقيف سائقها، فيما لاذ مرافقه بالفرار، ليضبط بعدها من طرف عناصر الفرقة الجنائية. ووصف التبسيون الذين عاشوا المطاردة بأنها كانت أشبه بمشاهد الأفلام البوليسية الأمريكية، رغم أن المدينة تعودت على مثل هذه المطاردات.