الحملة الانتخابية
أخبار الوطن
7 ديسمبر 2019 () - ك.ب/ وأج
تدرك اليوم السبت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الـ 21، وفيما يلي برنامج المترشحين:
- عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية البيض (00: 15).
- علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي باتنة (00: 10) وخنشلة (00: 15).
- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة البيضاوية لمركب "محمد بوضياف" بالجزائر العاصمة (00: 11).
- عز الدين ميهوبي ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات خنشلة (00: 10) و أم البواقي (00: 12) وباتنة (00: 17).
- عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بقاعة "حرشة حسان" بالجزائر العاصمة (00: 14).