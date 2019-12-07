تدرك اليوم السبت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها الـ 21، وفيما يلي برنامج المترشحين:

- عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية البيض (00: 15).

- علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي باتنة (00: 10) وخنشلة (00: 15).

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة البيضاوية لمركب "محمد بوضياف" بالجزائر العاصمة (00: 11).

- عز الدين ميهوبي ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات خنشلة (00: 10) و أم البواقي (00: 12) وباتنة (00: 17).

- عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بقاعة "حرشة حسان" بالجزائر العاصمة (00: 14).